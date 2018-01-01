بومبيو يصل الى بيونغ يانغ للتباحث في الملف النووي

جهينة نيوز:

وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى بيونغ يانغ اليوم الجمعة لإجراء محادثات مع مسؤولين بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

ووصل بومبيو إلى العاصمة الكورية الشمالية بعد توقفه لفترة وجيزة في اليابان. والتقى مع كيم يونغ تشول المسؤول الكوري الشمالي الكبير الذي لعب دورا رئيسيا في الترتيب لقمة بين واشنطن وبيونغ يانغ استضافتها سنغافورة الشهر الماضي.

وقال مسؤولون أميركيون إن الوزير يسعى للحصول على رفات نحو 200 جندي أميركي فقدوا إبان الحرب الكورية والتوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن إعلان منشآت كوريا الشمالية النووية.