الصين تنتقد إيران لتهديدها بوقف تصدير النفط عبر مضيق هرمز

جهينة نيوز:

أعلن دبلوماسي صيني كبير، الجمعة، أن على إيران أن تبذل المزيد من الجهد لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط والانسجام مع جيرانها بعد أن حذر الحرس الثوري الإيراني من احتمال أن يمنع تصدير النفط عبر مضيق هرمز.

والسعودية والعراق والكويت بين أهم موردي النفط للصين بينما تمدها قطر بالغاز الطبيعي المسال وبالتالي فإن أي إغلاق للمضيق ستكون له عواقب وخيمة على اقتصادها.

لكن بكين اضطرت للتعامل بحذر مع دول عربية مثل السعودية لارتباط الصين بعلاقات وثيقة مع إيران.

ولدى سؤاله عن التهديد الإيراني بغلق المضيق قال مساعد وزير الخارجية الياباني تشين شياو دونغ إن الصين أجرت اتصالات وثيقة بالدول العربية بشأن السلام في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية إيران.

وأضاف في إفادة صحافية قبل قمة كبرى بين الصين والدول العربية تعقد في بكين الأسبوع القادم "تعتقد الصين أن على الدولة المعنية بذل المزيد من الجهد للإسهام في السلام والاستقرار بالمنطقة والمشاركة في حماية السلام والاستقرار هناك، خاصة وأنها دولة تطل على الخليج لذا عليها أن تكرس نفسها لتكون جارة صالحة وأن تتعايش سلميا... ستواصل الصين لعب دورها الإيجابي والبناء".