السفارة الفنزويلية تحتفل بالعيد الوطني للبلاد في دمشق

جهينة نيوز- وائل حفيان:

أقامت سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بدمشق حفل استقبال مساء اليوم بمناسبة العيد الوطني لفنزويلا الذي يصادف 5 تموز وذلك في فندق الداماروز بدمشق.

وفي كلمة له خلال الحفل أكد الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين وقوف سورية مع الشعب الفنزويلي وثورة الرئيس هوغو تشافيز والمسيرة التي يقودها الرئيس نيكولاس مادورو وضرورة الوحدة النضالية لتحقيق الانتصار على الإمبريالية وعلى نوايا الولايات المتحدة وحلفائها.

ولفت المقداد إلى أن سورية وفنزويلا تخوضان معركة واحدة ضد الأعداء ذاتهم وأدواتهم التي تستخدم للقضاء على إرادة الشعوب وإنجازاتها وتدميرها، مشيرا إلى أن الآلاف من السوريين الذين يعيشون في بلدهم الثاني فنزويلا هم رسل سورية إلى فنزويلا ويقفون مع وطنهم الجديد ووطنهم سورية ليؤكدوا أنهم دم واحد وقضية واحدة والعدو واحد والنصر واحد.

وقال المقداد" أن العهد الذي قطعناه على أنفسنا قبل عام يتحقق، ففي سورية ينتصر الشعب على الأرهاب وداعميه ، والرئيس الأسد يرفع رايات النصر على كامل الجغرافيا السورية"، مشيرا إلى الانتصارات التي حققتها جمهورية فنزويلا والشعب الفنزويلي على أعدائه بقيادة الرئيس مادورو.

بدوره قال السفير الفنزويلي بدمشق عماد صعب في كلمته " قبل عام اجتمعنا في نفس التوقيت وحدث خلال العام الكثير من الأحداث في البلدين، وكانت فنزويلا تتعرض لهجوم شرس ضد سيادتها وسلمها الداخلي، حيث قامت جماعات المعارضة المتطرفة بشن أعمال إرهابية ضد المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة بتمويل من الخارج ودعم داخلي في البلاد، مشيرا الى انه خلال أشهر قتلوا أكثر من 120 شخصا وأصابوا ما يقارب الألف .

وبين صعب أن الولايات المتحدة و حلفائها و الاتحاد الأوربي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان في جنيف ومجموعات أخرى من الناطقين الدوليين غضوا النظر على كل ما جرى من أعمال إرهابية في فنزويلا، كما حثوا الحكومة على تعليق الانتخابات الرئاسية والتي كانوا يطالبون بها الحكومة في مناسبات سابقة.

وأكد السفير صعب أن الانتخابات التي جرت في تموز حققت عودة السلام إلى البلاد ، وان انتصار الرئيس مادورو في الانتخابات الرئاسية يثب أن الشعب يعي تماما من هم حماته، مشيراً إلى تشابه ما يجري في بلاده وما تقوم به التنظيمات الإرهابية من اعتداءات بحق أبناء الشعب السوري.

وفي تصريح خاص "لجهينة نيوز" أكد عضو القيادة القطرية رئيس مكتب التربية والطلائع ياسر الشوفي أن قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي خرجت من الشعب وتمثل إرادته ، وهي دائما تتغنى بالإرادات المتماثلة لها لدى الشعوب الأخرى ، وخاصة أن حمهورية فنزويلا تجمعها قواسم مشتركة بينها وبين سورية لان مئات الآلاف من السوريين يعيشون فيها، ويعانون نفس المعاناة .

وأكد الشوفي أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن تصدر ما تصطنعه بمفاهيمها الديمقراطية للشعوب الأخرى بالجبر والإكراه، مشيرا إلى أن جمهورية فنزويلا أثبتت بإرادة شعبها بان الديمقراطية تتمثل بانتماء الشعب لجغرافيته و لعقيدة ثورته التي أسسها الرئيس الراحل هوغو تشافيز والآن يقودها الرئيس مادورو.

وبين الشوفي أن الفعل التي تقوم به العصابات الإرهابية المجرمة في سورية مشابه لما مورس على جمهورية فنزويلا، ولكن أرادة الشعب وبسالة الجيش العربي السوري وحكمت الرئيس بشار الأسد استطاعت أن تقف في وجه الهجمة الامبريالية ، وان تصنع بمقدراتها ديمقراطيتها ، من خلال الانتخابات التي جرت في عام 2014 ، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد انتخابات الإدارات المحلية والتي تمثل أرادة السوريين في صنع مستقبل سورية.

وفي تصريح مماثل قال: وزير النقل المهندس علي حمود "أن العيد الوطني لجمهورية فنزويلا يذكرنا بعام 1811 عندما وقف المناضلون الفنزويليون بوجه الاستعمار الاسباني ووقفوا وقفة صامدة ليرفعوا من مكانة وقيم فنزويلا التي تتماثل بقيم الحق والانتصار"، مشيرا إلى أن سورية وفنزويلا يواجهان عدو واحد متمثل بالولايات المتحدة وإسرائيل.

حضر الحفل وزير السياحة المهندس بشر يازجي، ووزير الموارد المائية نبيل الحسن، وأعضاء مجلس الشعب، وعاملين في السلك الدبلوماسي.