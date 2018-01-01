أبراج يوم الجمعة 2018/7/6 مع خبيرة الفلك والأبراج سمر عمران

مولود اليوم 7/6: لطيف، قنوع، يبالغ في حماية نفسه، لا يتقبل النقد، غيور، متعلق بالجذور، لكن وفي ومثالي، عنده إرادة وشهامة وكرم، طموح وطيب القلب، لكن ينساب عشوائياً وراء رغباته لا تخشاه ولكن احذر تهوره وكن معه عقلانياً، تنتهي من أزمة قديمة عانيت منها، توقع على شراكة مهنية مهمة، بالأشهر القادمة مسائل مالية وتغيير إيجابي في قضايا سفر أو انتقال لمكان جديد أو أرض غريبة، بمعنى تحديات تغيّر لك مسارك، يمكن أن تكون سيد نفسك، يمكن أن تجعل الآخرين يغيرون أسلوبهم في حياتك أو تفتقر قليلاً لبعض الانضباط لذلك المتاعب والضغوطات المهنية والاجتماعية تعلن عن قلق في نهاية السنة لكن يمكن أن يتعلق الأمر بأحد الوالدين أو سفر أو نجاح في النصف الثاني من السنة، بشكل عام كل واحد حسب وضعه لكن عنوانك التغيير الاقامي والحظ لك.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: القمر عندك اليوم تتلقى دعم من محيط وإن كان عندك مشكلة أو هموم تقدر أن تقدم بعض فرص النجاح على وجه الخصوم وفيما يتعلق بإهتمامات الشخصية، وتطوّر نفسك بطريقة ما وتحدد مشروع شيّق حتى تعالجه ويُفضل الحذر واليقظة لأنه يكون نهارك ايجابي فيه رصيد شعبي وتكسب ثقة الآخرين ولا تترك أحداً ينال منك ولا تغامر بوظيفتك وتحرص على استقرار مصالحك، بمعنى معناويات نسبياً جيدة مولود الحمل.

الثور: كونك برج التوازن والعناد وحازم ومنهجي، نهار اليوم مزدحم بحاجة لتنظيم متوفر، طاقتك العمل أهم، احتمال أن تشتكي من وضع طارئ لذلك انتبه من أعداء ومتاعب ومجازفات وابدأ بالأولويات تفادي لأي تأخير أو عرقلة، لكن لا تؤجل الأعمال الروتينية، لا تيأس لأن اليوم ضغوطات فقط مولود الثور.

الجوزاء: بما أن لديك شعبية ومتكيف، كن مهتم أيضاً اليوم بنصائح ومساعدة الآخرين من حولك، امضي وقت أكثر على هوايتك واهتمامات لأن هذا الشيء يحقق لك متعة وفائدة واليوم عليك أن تفكر في استثمارات واربح الوقت، تتلقى دعوة من أحد الأصدقاء ومن دعواتك يمكن أن توقع عقد ويمكن أن تحسم أمر ويمكن أيضاً رصيدك يرتفع، يمكن أن تستعيد حماستك وتميل للمبادرات لأنه يوجد خبر يدفعك للتحرك اتجاه الجديد، بادر لتصحيح واعادة الأمور لنصابها لأنك اليوم جريء مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم تنجز أعمالك دون النظر إلى الوراء وسوف تنتبه من التفرد والاستبداد، عليك أن تتعاون مع محيطك ومهما كان الثمن كبير ولا تدع أحداً من محيطك يتسلح بمآخذ عليك، لا تخوض صراع ولا تعرف مداه، احتمال فترة متراجعة على صعيد تواصل، اثبت جدارك ولا تتهرب من مشاكلك لأن اليوم هو تأثير القمر ببرج الحمل تأثير ايجابي لكن تشعر بالأمان والارتياح وتغمرك العواطف والجرأة وباستطاعتك أن تعبّر بطلاقة وخاصةً مع الغرباء يمكن مع مسؤولين يمكن مع سلطة لكن حاذر النزاع والتذمر والتمرد، قم بواجبك بشكل تام مولود السرطان.

الأسد: اليوم جيد فيه حظ يحمل لك فرصة لتغير إدخال جديد على حياتك لتظهر إشارات إيجابية ولتسوي بعض أوضاعك إن كانت مهددة بالفشل، عليك أن تدرس مواضيعك دراسة جديدة وأيضاً عليك أن تتوصل لاتصالات مهمة لأماكن بعيدة أو تفكر بسفر لبعيد أو بالأفق، حماسة وتشويق، بمعنى أنه نهار فيه لقاءات ومقابلات، لا يمنع أن تبحث عن استقرار كي تخرج بنتيجة سريعة وتحليل منطقي لأمورك، بمعنى محاضرات ولقاءات وتواصل والطاقة الذهنية بإمكانك أن توظفها للمصالحة والتسويات مولود الأسد.

العذراء: اليوم تستعيد حماستك وتميل لمبادرة، تتلقى خبر يدفعك للتحرك باتجاه جديد، بادر لتصحيح وإعادة الأمور لنصابها، أنت جريء، تبحث بمواضيع مهمة، تقدّم امتحانات، مطالبة بحقوقك، تمارس صلاحياتك، تتحرك الشراكة المالية، تتصرف تصرف سريع مما يجعلك بمواجهة شريك ربما يعرقل خطواتك أو يمكن أن يكون النمط أبطئ مما ترغب لذلك اليوم عليك أن تقدم تفسيرات وتبريرات مقنعة حتى تنتصر وتتعامل مع غيرك، واليوم تتصرف وتتطرق الأبواب بسبب وجود فرصة مالية وتعيد حساباتك، اليوم جيذ لك مولود العذراء.

الميزان: اليوم يتطلب منك التركيز على الشراكة، احتمال نهارك فيه أجواء، تجربتك اليوم تحتاج لحسم وقرار سريع، مشاكل تواجهك من الطرف الآخر، عليك أن تشرح أفكارك وتجابه المعوقات، احتمال وجود تحالف ضدك انتبه أن تنقلب الأمور ضدك بسبب وجود تردد من الشريك أو بالقرارات لذلك اليوم كن حاسم و اطوي صفحة الماضي و تحمس لتأخذ قرار وتقدر أن تواجه، تفرح لجواب أو لعقد عمل إذا كنت بانتظاره أو يمكن وجود فرصة لمفاجئة لشريك أو زميل بمعنى يوجد تغيير لكن هذا التغيير يمكن أن تواجه فيه ضغوطات و أشرس المنافسات، اضبط أعصابك مولود الميزان.

العقرب: تبدأ موجة السلبيات بالنحسار تدريجياً لكن تشكو من تعب وإرهاق جسدي وذهني، استريح وخذ نفس عميق واستشير أهل الاختصاص قبل أن توقع، بمعنى يمكن أن نقول اليوم عندك تنقل من عمل فعّال ومثمر، لا تهدر وقتك بأعمال سطحية لأنك تنشغل باهتمامات صحية أو يمكن مسار عملك اليوم يتغير من مكان لمكان، لا تسمح للشؤون الشخصية تأثر عليك لأن بإمكانك أن تنمّي بعض علاقاتك وتزدهر علاقاتك اليوم لأن العمل كثير عندك مولود العقرب.

القوس: تفرح بوقوف أحد الأشخاص لجانبك، تستعيد ثقتك بنفسك بجهودك تعزز علاقاتك، سوف تلعب دور أكثر وضوحاً بمحيطك اليوم لأن نهارك سريع يحمل لك نقاشات و أوضاع استثنائية والأحبة لجانبك، حججك وذرائعك كلها مقنعة وملفتة ويمكن وجود قصة مع أحد الأولاد أو تأخذ قرار مصيري أو يسقط عبء كبير عنك، انتبه للتفاصيل واليوم لا يمر مرور الكرام لأن فيه أخبار جميلة عندك مولود القوس.

الجدي: عليك أن تركز على شؤون عائلية منزلية، احتمال أن يدخل أحد من العائلة على الخط ويقودك لبعض القرارات، المهم تحافظ على جديتك، يمكن أن يشتد النزاع وواجباتك المنزلية والمهنية ويصبح هناك بعض الأخطاء، يمكن أن تضطر للتوفيق بين الاثنين ولكن لا تفتح دفاتر قديمة وانتبه من مواجهة مع بعض السلطات ولا تحسم أمر بشأن عقار في هذا اليوم لأن الأضواء في هذا اليوم على قدرتك على التحمل لذلك إذا أجوائك فيها متاعب ومخاطر وتهديدات حاول أن تنتبه على صحتك أو انتبه من مخالفات قانونية مولود الجدي.

الدلو: يغريك هذا النهار، لا تدع أحداً يغشك أو يدفعك لتوظيف أموالك، دقق بالمعطيات، تهتم بمسائل فيها حركة وفيها شيء اجتماعي بمحيطك القريب رحلة سفرة، تفاوض بثقة و تدافع عن موقفك وقضيتك وممكن أن يكون كلامك لاذع اليوم، عليك أن تنتبه من السرعة، لكن كل أنواع الاعلان والدعاية والمؤتمرات هي من نهارك وممكن أن تعمل قصة عائلية تفرض وجهة نظرك فيها أو تقوم بعملية شراء وتناقشها معرالعائلة أو مع الأخوة أو مع الجيران مولود الدلو.

الحوت: يطمأن بالك يمكن أن تخوض تجربة استثنائية تغني مواهب وخاصةً اليوم تتقرب من الآخرين لتحمل لك الفترة أجمل الحظوظ وأقواها وهي نقاشات قضايا مالية أو تتفاوض بشأن ممتلك مشترك مع مقربين أو تفتح باب جديد أمام مشاريع مالية، تخطط لتكسب أو تساعد الآخرين على ايجاد حلول شخصية مهنية صحية، كن هادئ ولا تثير النقمة حولك و تغلب على كسلك لأن نهار فيه مال بمعنى فيه احتمالات كثيرة على نهارك أن تشحنك بالطاقة والحماس لمتابعة مسيرتك ولتأخذ أمورك المالية مكسب أو هدايا مولود الحوت.