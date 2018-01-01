انفجار مصنع ألعاب نارية خارج مكسيكو سيتي ومقتل اكثر من 19 شخص

جهينة نيوز

أعلن مسؤولون أن 19 شخصاً على الأقل بينهم عمال إنقاذ قتلوا وأصيب العشرات في انفجارين بمصانع للألعاب النارية خارج مكسيكو سيتي اليوم الخميس، في أحدث واقعة ضمن سلسلة من الانفجارات المميتة التي تضرب المنطقة المعروفة بإنتاج الألعاب النارية.

وقالت حكومة الولاية في بيان إنه بعد الانفجار الأول في منطقة تولتيبك وصل رجال الإطفاء والشرطة وغيرهم من رجال الإنقاذ إلى الموقع ثم وقع الانفجار الثاني.

وأظهرت صور تلفزيونية تصاعد عمود من الدخان فوق مبان بضواحي تولتيبك وعشرات من رجال الإطفاء والإنقاذ بالمكان.

وقال لويس فيليبي بوينتي مدير وكالة الحماية المدنية للتلفزيون المحلي إن 19 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 40 آخرون.

ووقع العديد من الانفجارات بأسواق ومصانع ومستودعات للألعاب النارية في منطقة تولتيبك التي تبعد حوالي 32 كيلومترا إلى الشمال من مكسيكو سيتي، منها سلسلة انفجارات كبيرة في سوق في كانون الأول 2016 أودت بحياة نحو 36 شخصاً.

وقال بويتني إنه سيتم تعليق بيع الألعاب النارية في المنطقة وسيعاد النظر في تصاريح المصانع.