عادل إمام يرفض مشاركة محمد رمضان في عوالم خفية

جهينة نيوز

كشف الفنان المصري محمد رمضان أن الفنان الكبير عادل إمام رفض مشاركته التمثيل، ولو في مشهد واحد فقط في مسلسله الأخير "عوالم خفية" مؤكدا أنه لم يشعر بالإهانة و إنما بالتميز .

وقال رمضان في لقاء تلفزيوني حديث،أنه أجرى اتصالاً بصديقه المخرج محمد إمام، نجل عادل إمام، قبل انطلاق شهر رمضان الماضي بثلاثة أشهر وأخبره قائلاً: "يا محمد أنا طالب طلب من أخويا.. أنا نفسي أطلع ضيف شرف ولو في مشهد واحد مع أستاذ عادل"، إلا أن النتيجة كانت رفض الزعيم أن يشارك رمضان في مسلسله.

وتذكّر رمضان في المقابل موقف الفنان الراحل عمر الشريف معه قبل 10 سنوات، حينما أثنى كثيرا على موهبته، مرشّحاً إياه للعمل في فيلم "حسن ومرقص" الذي تقاسم بطولته عادل إمام وعمر الشريف، إلا أن الزعيم رفض وجوده، حسبما أخبرته المخرجة الراحلة إيناس بكر التي كانت تتولى مهمة إدارة أعمال عمر الشريف.

وأوضح رمضان أنه إن لم يحلم بالوقوف أمام إمام سيكون ممثلا مجنوناً، ولكنه تم رفضه وهذه ليست نهاية العالم، مؤكداً أن الأمر لم يجعله يشعر بالإهانة بل بالتميز، خصوصاً أنه يحقق نجاحات كبيرة رغم أنه لم يمثل