أمريكا تفرض غرامة 77 مليون دولار على بنك سويسري لتوظيفه مقربين من الصين

جهينة نيوز

غرمت السلطات الأمريكية بنك "كريديت سويس هونغ كونغ"، التابع للمجموعة "كريديت سويس" ومقرها في سويسرا، مبلغ 77 مليون دولار بسبب "توظيف أصدقاء وأفراد عائلات مسؤولين حكوميين صينيين، من أجل الحصول على صفقات مصرفية".

جاء ذلك في بيان لوزارة العدل الأمريكية نشر اليوم الخميس.

وذكرت وزارة العدل أن البنك وافق على دفع الغرامة المالية لها، ولـ "لجنة الأوراق المالية والبورصات"، لتسوية الاتهامات بكونه حاول في هونغ كونغ بين عامي 2007 و2013 الفوز بعقود مع الكيانات الصينية المملوكة للدولة عبر توظيف أشخاص لهم صلات وثيقة بمسؤولين حكوميين.

ونقل بيان وزارة العدل عن المدعي العام الأمريكي ريتشارد دونوغو قوله، إن "كريديت سويس هونغ كونغ (صيني) دأب على توظيف أصدقاء وأفراد من المسؤولين الحكوميين الصينيين كوسيلة من أجل الحصول على فرص تجارية ربحية كانت مربحة وفاسدة".

وأضاف المسؤول الأمريكي "الآن ستدفع الشركة ثمن ذلك".

وقال تشارلز كين رئيس وحدة لجنة الأوراق المالية والبورصات التي تحقق في انتهاكات قانون الممارسات الأجنبية: "يمكن أن تتخذ الرشوة أشكالا عديدة، بما في ذلك منح العمل لأصدقاء وأقارب المسؤولين الحكوميين"، مشددا أن البنك قام بانتهاك القوانين.

وبموجب قانون الممارسات الأجنبية الصادر بالولايات المتحدة عام 1977، فإن توظيف مقربين من الحكومات في معاملات تجارية أو بنكية، يعد جريمة تفرض بموجبها على المؤسسات التي تقوم بهذه الممارسات غرامات مالية وعقوبات.

والبنوك الأجنبية تكون مضطرة إلى تنفيذ تلك العقوبات من أجل تفادي فرض غرامات أكبر، أو فرض عقوبات على فروعها المتواجدة في الولايات المتحدة.

و"كريديت سويس" هي شركة استثمارية متعددة الجنسيات تقدم خدمات مالية، وتأسست في سويسرا، ويقع مقر الشركة الرئيسي في زيوريخ، كما تتوفر على مكاتب في جميع المراكز المالية الرئيسية في جميع أنحاء العالم.