جهينة نيوز

أظهر استطلاع للرأي نشر اليوم الخميس، أن أكثر من 73 % من شباب كوريا الجنوبية "غير سعداء".

ووفق وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، فإن 73.4 % ممن شملهم الاستطلاع، أي 7 من كل 10 أشخاص "غير سعداء".

فيما أظهر الاستطلاع الذي أجراه "المعهد الكوري للصحة والشؤون الاجتماعية" (حكومي)، أن 26.6 % قالوا إنهم "سعداء".

كما أشار إلى أن 6 من بين كل 10 أشخاص، أعربوا كذلك عن اعتقادهم بأن كبار السن "مكتئبون".

ولفت إلى أن 52 % يرون الأطفال الصغار "غير سعداء".

وشمل الاستطلاع عينة من ألفي شخص من البالغين في جميع أنحاء البلاد، دون تحديد فترة معينة لعملية استطلاع الآراء.

وفي مقال نشرته الشهر الماضي، قالت صحيفة "كوريا تايمز" المحلية، إن الكوريين الجنوبيين، وخصوصا الشباب، باتوا "غير راضين" عن حياتهم رغم الإنجازات الاقتصادية التي حققتها البلاد في العقد الماضي.

وأرجعت الصحيفة جزئيا هذا الأمر إلى استنفاد معظم أوقات الكوريين الجنوبيين في التحصيل الدراسي للحصول على درجات مرتفعة، في حالة كونهم طلابا، أو الاستغراق في العمل بعد التخرج من أجل رفع مستوى المعيشة، بشكل يضغط على جوانب الحياة الأخرى.