ترامب يطالب الكونغرس بإصلاح قوانين الهجرة "غير المعقولة"

جهينة نيوز

حض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس على إصلاح قوانين الهجرة "غير المعقولة"، في سياق تصريحات متناقضة بخصوص أزمة تدفق المهاجرين عبر الحدود والتي شهدت تفريق آلاف من الأطفال عن ذويهم.

وفي سلسلة تغريدات، طالب ترامب أعضاء الكونغرس "بتمرير قوانين هجرة ذكية وسريعة ومعقولة". وتابع "حين يدخل الناس بلادنا برفقة أطفال أو بدونهم، يجب أن يتم إبلاغهم بأن عليهم أن يغادروا... بدون أن تجبر بلادنا على اجراء محاكمات طويلة ومكلفة".

ووجه ترامب رسائل متضاربة بخصوص الهجرة إلى الكونغرس.

وقبل تصويت مجلس النواب في 22 حزيران على مشروع قانون للهجرة، قال إن على الجمهوريين، الذين يسيطرون على غرفتي الكونغرس "الكف عن إضاعة وقتهم بخصوص الهجرة" إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني المقبل.

لكنه بعد ذلك، انتقل للكابيتول هيل لحض الجمهوريين على دعم مشروع قانون الهجرة المعلق.

وبعد الفشل في تمريره، أصر ترامب على أنه لم يسع أساساً خلف هذه الخطوة. وأكد على تويتر حينها "لم أدفع الجمهوريين في مجلس النواب أبداً للتصويت على مشروع قانون الهجرة، لانه لم يكن ليحصل على عدد كاف من (النواب) الديموقراطيين" لتمريره.

وانتقد ترامب مراراً الإجراءات القضائية الطويلة لتحديد أهلية المهاجرين للهجرة أو اللجوء أو الترحيل، مشيراً إلى أن ذلك بمثابة إهدار لموارد الولايات المتحدة.

وجعل ترامب من محاربة الهجرة عنواناً مركزياً في سياسته التي تركز بشدة على الولايات المتحدة، ما جعل ادارته تنتهج سياسة "عدم التساهل" حيال اللاجئين.

وبعد مواجهته انتقادات قوية، وقّع ترامب مرسوما تنفيذيا لوقف فصل الأطفال عن ذويهم، بدون أن يوضح ما الاجراءات المفترض اتخاذها حيال الاسر التي فصلت بالفعل.