السياحة الفدرالية..عائدات مونديال روسيا ستكون الأعلى

جهينة نيوز

ذكرت وكالة السياحة الفيدرالية الروسية أنها حصلت على تقييم من شركة McKinsey يفيد أن دخل البلاد من القطاع السياحي خلال مباريات كأس العالم قد يفوق مداخيل الدول، التي استضافت المونديالات السابقة.

وذكر رئيس الوكالة أوليغ سافونوف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن روسيا قد تتصدر قائمة الدول المستضيفة لكأس العالم من ناحية الدخل المادي الذي قد يصل إلى 15 مليار دولار، موضحا أن البرازيل حصلت على 14 مليار دولار خلال تنظيمها المونديال عام 2014، وجنوب إفريقيا اكتسبت 7 مليار دولار من قطاع السياحة نتيجة تنظيم مونديال 2010، وقبلها ألمانيا حصلت على 12 مليارا عام 2006.

و وفقا لسافونوف فقد ازداد معدل السياح الوافدين مقارنة مع يونيو عام 2017 الماضي بـ20 في المئة لسان بطرسبورغ وبـ10 أضعاف في كالينينغراد ويكاترينبورغ، فيما تشهد مدينة سارانسك زيادة عدد السياح بـ235 ضعفا.