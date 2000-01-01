قائد الحرس الثوري الإيراني يهدد بإغلاق مضيق هرمز

جهينة نيوز

هدد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، اليوم الخميس، باغلاق مضيق هرمز مؤكدا أن قواته مستعدة لتنفيذ تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز، إذا توقف بيع النفط الإيراني، موضحا "إما أن يكون مضيق هرمز للجميع أو لا أحد".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن اللواء جعفري قوله في تصريح قوله "إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها بسبب ضغط الولايات المتحدة الأمريكية، فلن يتم السماح لأي دولة إقليمية أخرى".

وأضاف "نأمل أن تنفذ هذه الخطة التي تحدث عنها رئيسنا إذا لزم الأمر، سوف نجعل العدو يفهم أن مضيق هرمز إما أن يكون للجميع أو لا أحد".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني هدد، الثلاثاء الماضي، خلال تصريحات له على هامش زيارته لسويسرا، بمنع شحنات النفط من الدول المجاورة إذا ما استجابت الدول لطلب الولايات المتحدة بعدم شراء نفط إيران.