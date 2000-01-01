تايلاند.. 20 مفقوداً إثر غرق سفينة قبالة جزيرة فوكيت السياحية

جهينة نيوز

فقد 20 شخصاً إثر غرق سفينة كانت تقل 90 شخصاً قبالة جزيرة فوكيت السياحية بتايلاند، حسبما أعلنت أجهزة الانقاذ اليوم.

وقال مسؤول في هذه الأجهزة من بانكوك إن السفينة غرقت في بحر هائج و"عملية الانقاذ مستمرة".

وكانت السفينة متجهة من كوش راشا الى فوكيت في جنوب تايلاند. ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان الضحايا من السياح، لكن فوكيت تجتذب عدداً كبيراً من الزوار الأجانب.

وأضاف المسؤول أن يختاً كان يقل 39 شخصاً غرق اليوم في المنطقة نفسها. وأفادت المعلومات الاولية أن جميع ركابه بخير، لكن المسؤول لم يدل بمزيد من المعلومات.