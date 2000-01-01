فرنسا ترفض اتهام إيران لها بدعم "جماعة خلق" في باريس

جهينة نيوز

رفضت فرنسا اتهامات إيرانية لها بمساندة "جماعة خلق" كانت هدفاً محتملاً لمؤامرة هجوم بقنبلة قرب باريس الأسبوع الماضي وقالت إن تحقيقاً سيحدد المسؤولين الحقيقيين عن المؤامرة.

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الثلاثاء مبعوثي فرنسا وألمانيا وبلجيكا لديها احتجاجاً على اعتقال دبلوماسي إيراني في ألمانيا فيما يتعلق بخطة مزعومة لتفجير الاجتماع السنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على مشارف باريس يوم 30 حزيران.

واتهمت طهران فرنسا كذلك بتقديم الدعم للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي يسعى للإطاحة بالجمهورية الإسلامية والمصنف باعتباره جماعة إرهابية في طهران.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس أن سفيرها استدعي يوم الثالث من تموز بعد اجتماع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لكنها رفضت أي تلميح إلى أنها تقدم الدعم للمجلس وهو الجناح السياسي لجماعة مجاهدي خلق التي شنت كفاحاً مسلحاً ضد الحكومة الإيرانية بعد الثورة الإسلامية في عام 1979.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لرويترز إنه جرى تذكير السلطات الإيرانية "بأن فرنسا لا تؤيد فكر أو أهداف أو أنشطة جماعة مجاهدي خلق. لكن بما أن اسمها رفع من على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، فيمكنها مواصلة أنشطتها مثل أي جمعية أخرى طالما أنها لا تقوض النظام العام".

وقالت مصادر قضائية فرنسية أمس الأربعاء إنها تلقت طلباً من بلجيكا لتسليم رجل من أصل إيراني اعتقل في باريس للاشتباه في صلته بمؤامرة التفجير.