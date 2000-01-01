موسكو تدعو الشرطة البريطانية الى عدم التورط في "ألاعيب قذرة"

جهينة نيوز

دعت موسكو الشرطة البريطانية الى عدم التورط في "ألاعيب سياسية قذرة" و"التعاون" مع روسيا بعد تسمم شخصين بمادة نوفيتشوك التي استخدمت قبلاً لتسميم عميل روسي سابق وابنته.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحافي "ندعو قوات الأمن البريطانية الى عدم التورط في ألاعيب سياسية قذرة بدأتها بعض الجهات في لندن والى التعاون مع قوات الأمن الروسية حول التحقيق".

وتابعت زاخاروفا أن "حكومة تيريزا ماي وممثليها سيتعين عليهم الاعتذار عن كل ما صدر منهم أمام روسيا وأيضاً أمام الأسرة الدولية، لكن ذلك سيحصل لاحقاً".

وتحقق الشرطة البريطانية الخميس في تعرض زوجين بريطانيين لغاز الاعصاب نفسه الذي استخدم في تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في وقت سابق هذا العام.

وشعر البريطانيان بوعكة السبت في بلدة ايمزبري القريبة من مدينة سالزبري حيث عثر على سكريبال وابنته يوليا فاقدي الوعي على مقعد في 4 آذار في حادثة أثارت أزمة دبلوماسية مع روسيا.

وأعلنت الشرطة البريطانية في ساعة متأخرة الأربعاء أن التحاليل التي أجريت للزوجين، اللذين عرف عنهما الاعلام أنهما دون ستورغيس (44 عاماً) وتشارلي رولي (45 عاما)، بينت أنهما تعرضا لغاز نوفيتشوك، لكنها لم تؤكد ما إذا كان من العينة نفسها التي استخدمت في تسميم سكريبال وابنته.

ونوفيتشوك غاز أعصاب له استخدامات عسكرية، طوره الاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة.