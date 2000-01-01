أكثر من 5 الاف مدني غادروا مناطق سيطرة المسلحين في ريف درعا خلال يوم واحد

جهينة نيوز

غادر أكثر من خمسة آلاف سوري، خلال يوم واحد، القسم الغربي من منطقة خفض التصعيد الجنوبية الغربية في سوريا، التي يسيطر عليها الارهابيون.

وأفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، بأن المواطنين غادروا المنطقة عبر ممر إنساني تم تنظيمه، بمساعدة مركز المصالحة الروسي، بالقرب من كفر شمس بمحافظة درعا.

وقال المركز الروسي في بيانه: "خلال أسبوع دخل إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري، أكثر من 35 ألف شخص، قادمين من القسم الغربي من منطقة خفض التصعيد الجنوبية الغربية".

وأشار المركز، إلى أن غالبية النازحين يتوجهون للإقامة لدى أقاربهم ومعارفهم. وتم تنظيم مخيمين للنازحين في محافظة السويداء، وهناك تناوب فرق طبية ويتم تقديم الوجبات الغذائية الساخنة لهم كما تقوم السلطات السورية بتوفير المواد الغذائية ومياه الشرب والاحتياجات الأولية الأخرى للمقيمين في المخيمين.

المصدر: نوفوستي