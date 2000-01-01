موسكو ترفض الحل العسكري في فنزويلا

جهينة نيوز

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الحل العسكري ضد فنزويلا غير مقبول بشكل قاطع، مشيرة إلى أنه سيؤدي إلى تفاقم الوضع في البلاد، وذلك عقب أنباء اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غزو فنزويلا.

جاء ذلك في حديث مدير دائرة أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر شيتينين، اليوم الخميس تعليقا على تقارير إعلامية تقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع مساعديه فرصة غزو أراضي جمهورية فنزويلا البوليفارية.

وقال شيتينين: "لقد لاحظنا من المعلومات الواردة أن من بين الخيارات المختلفة في إطار السياسة تجاه فنزويلا، خيار التدخل العسكري"، مضيفا: "نحن نعتقد أنه غير مقبول على الإطلاق".

واستطرد: "قبل كل شيء نعارض هذا الخيار ونعارض سياسة العقوبات والقيود المفروضة على دولة ذات سيادة".

ومن جانبه دعا الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن هجوم أمريكي محتمل على بلاده، بسبب موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه، ودعا العسكريين للاستعداد لصد العدوان الأمريكي بعد أن وردت في وسائل الإعلام أنباء حول تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية غزو البلاد.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن مصدر مجهول في الإدارة الأمريكية أنه، في أغسطس / آب 2017، خلال اللقاء حول العقوبات ضد فنزويلا، طرح ترامب سؤالاً لمساعديه حول إمكانية غزو فنزويلا.

وحاول مساعدو ومستشارو الرئيس الأمريكي الذين صدمهم كلام ترامب أن يشرحوا له أن حكومات بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى لن تؤيد العملية العسكرية، مشيرين إلى أن العمل العسكري سيفقد الولايات المتحدة الثقة التي منحتها حكومات البلدان الأمريكية اللاتينية، التي تحتاجها الولايات المتحدة للتأثير على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.