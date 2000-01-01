X
Desktop: Size >= 1024
Desktop: Size <= 1024
Tablate portrait: Size <= 800
Tablate portrait: Size <= 768
Small tablate landscape: Size <= 600
Mobile landscape: Size <= 480
Mobile portrait: Size <= 320
الصفحة الرئيسية
|
أكتب مقالتك في منبر جهينة
|
أعلن معنا
|
اتصل بنا
جهينة نيوز
"المرصد المعارض": مقتل 92 مسلحاً وإصابة آخرين في درعا خلال الـ 15 يوماً الماضية
أكثر من 5 الاف مدني غادروا مناطق سيطرة المسلحين في ريف درعا خلال يوم واحد
موسكو ترفض الحل العسكري في فنزويلا
بالخريطة : الجيش يحرر بلدة صيدا في ريف درعا الجنوبي
الأردن: فتح حدودنا مع سوريا يعرض أمننا للخطر
بركان جبل أجونغ في إندونيسيا ينفث رماداً إلى ارتفاع 2000 متر
شاكيرا تعلق على هزيمة منتخب بلادها أمام إنجلترا في كأس العالم؟!
صفاء سلطان تغني للقـدس!
استمرار عمليات القوات العراقية بملاحقة إرهابيي داعش شمال ديالى
14 دقيقة اضاعها نيمار وهو يمثل ويتحايل في مونديال روسيا
الجيش يدخل بلدة صيدا بريف درعا الشرقي
نقل الرئيس الفلسطيني إلى المستشفى
مشجع نيجيري يطلب اللجوء السياسي في روسيا
كازاخستان: أستانا مستعدة لمواصلة تقديم منصة لمحادثات حل الازمة السورية
وسائل إعلام أمريكية تصنف أقوى 5 جيوش في العالم
القائمة الرئيسية
الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
بالخريطة : الجيش يحرر بلدة صيدا في ريف درعا الجنوبي
الخميس, 5 تموز 2018 الساعة 15:18 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
شارك
|
أخبار ذات صلة
"المرصد المعارض": مقتل 92 مسلحاً وإصابة آخرين في درعا خلال الـ 15 يوماً الماضية
أكثر من 5 الاف مدني غادروا مناطق سيطرة المسلحين في ريف درعا خلال يوم واحد
الجيش يدخل بلدة صيدا بريف درعا الشرقي
ضربات مكثفة للارهابيين في ارياف درعا و90 % من الريف الشرقي تحت سيطرة الجيش
اعتداءات إرهابية بالقذائف على أحياء سكنية في درعا
اقرأ المزيد...
المرصد المعارض: مقتل 92 مسلحاً وإصابة آخرين في درعا خلال الـ 15 يوماً الماضية
أكثر من 5 الاف مدني غادروا مناطق سيطرة المسلحين في ريف درعا خلال يوم واحد
الجيش يدخل بلدة صيدا بريف درعا الشرقي
الكهرباء: التقنين في أقل مستوياته
رانيا أحمد معاوناً لوزير الاقتصاد للعلاقات الاقتصادية الدولية
ضربات مكثفة للارهابيين في ارياف درعا و90 % من الريف الشرقي تحت سيطرة الجيش
انباء عن مقتل جنود أمريكيين في دير الزور
اعتداءات إرهابية بالقذائف على أحياء سكنية في درعا
قسم من حرستا صالح للسكن وهناك أبنية آيلة للسقوط.. مركز الهاتف فيها مؤهل بشكل كامل خلال 15 يوماً
انتخابات المجالس المحلية في 16 أيلول القادم.. تحديد الدوائر الانتخابية في المدن ومراكز المحافظات
قانون بتمديد إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية
الرئيس الأسد وعقيلته يستقبلان جرحى الجيش المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي
العثور على كميات من الأسلحة والذخيرة من مخلفات الإرهابيين في الحولة بريف حمص
8 كم تفصل الجيش عن معبر نصيب واسلحة إسرائيلية كانت لدى الارهابيين بريف درعا الشرقي
تجهيز قوالب لجسور الفرات التي دمرها عدوان التحالف الدولي
أضف تعليق
أخبار اخرى
"المرصد المعارض": مقتل 92 مسلحاً وإصابة آخرين في درعا خلال الـ 15 يوماً الماضية
أكثر من 5 الاف مدني غادروا مناطق سيطرة المسلحين في ريف درعا خلال يوم واحد
موسكو ترفض الحل العسكري في فنزويلا
بالخريطة : الجيش يحرر بلدة صيدا في ريف درعا الجنوبي
تابعونا على فيس بوك
تصفح المزيد
خدمة RSS
شكاوى القراء
محاربة الارهاب
أحوال الطقس
مكتبة جهينة
أسعار العملات
النشرة البريدية
الأكثر مشاهدة
أبراج يوم الخميس 2018/7/5 مع خبيرة الفلك والأبراج سمر عمران
علماء روس يتوصلون لابتكار طبي يغني عن بعض عمليات القلب المفتوح
فيفا يجري تغييرات على نظام اختيار أفضل لاعب في العالم
بماذا رد لافروف على مطالب انسحاب إيران من سوريا؟
الأكثر مناقشة
الرئيس الأسد.. الحوار مع الولايات المتحدة مضيعة للوقت
سوزان نجم الدين ترد على منتقديها بهذه الصورة!
عباس: الإدارة الأمريكية غير مؤهلة أخلاقيا وسياسيا
تركيا تحاول تقوية نفوذها شمالي سوريا بسياسات "التتريك"!
تصنيفات الأخبار الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2018
بوابة جهينة الاخبارية
.