الأردن: فتح حدودنا مع سوريا يعرض أمننا للخطر

جهينة نيوز

قالت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس إن قرار إغلاق الحدود مع سوريا يأتي لحماية الأمن ولتجنب أي مخاطر.

كما شددت الحكومة على أن الحل ليس في فتح الحدود بل في التوصل إلى حل سياسي.

وقالت وزيرة الإعلام والناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الأردن اتخذ قرار إغلاق الحدود لحماية أمنه ولتجنب أية مخاطر قد تهدد أمنه ولا تحقق مصالحه".

واعتبرت أن "فتح الحدود بطلب من الأمم المتحدة توفير مأوى للنازحين يصطدم بهذه المصالح"، مؤكدة أن "الحل ليس في فتح الحدود بل في التوصل لحل سياسي يحل أصل المشكلة".

وكان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قد دعا الأردن، أول من أمس الثلاثاء، لفتح حدوده أمام السوريين الذين يحاولون الفرار من الصراع المتصاعد في منطقة درعا بجنوب غرب البلاد.

وأقرت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في إفادة صحفية في جنيف، بأن دول الجوار بما فيها الأردن ولبنان وتركيا استضافت عددا كبيرا من اللاجئين منذ بداية الحرب، وفقا لوكالة رويترز.