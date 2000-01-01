صفاء سلطان تغني للقـدس!

جهينة نيوز:

سافرت الفنانة صفاء سلطان إلى عمان لتشارك في الاحتفالية الخاصة في العاصمة الفلسطينية «القدس تنتصر للعرب»، حيث ستقدم أغنيتها «أنا اسمي القدس» تأليف رامي اليوسف وألحان هيثم سكرية، ويشارك أيضاً في الحفل عدد من الفنانين العرب منهم هاني شاكر ولطفي بوشناق وزين عوض.

أعربت سلطان عن سعادتها بهذه المشاركة، وكتبت عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك: «بدعوة من الصديق الشاعر رامي اليوسف والسيد نزار أوجي أشارك في يوم (القدس تنتصر للعرب) وسأغني «أنا اسمي القدس» … شكراً للدعوة الكريمة وكل الحب لكل فلسطيني».

يذكر أن سلطان شاركت خلال الموسم الدرامي المنصرم في ثلاثة أعمال، هي: «وهم» و«قسمة وحب» و«الشك».