استمرار عمليات القوات العراقية بملاحقة إرهابيي داعش شمال ديالى

جهينة نيوز

واصلت القوات العراقية لليوم الثاني على التوالي عمليتها العسكرية المشتركة الواسعة لملاحقة وتعقب إرهابيي “داعش” في مناطق حمرين شمال محافظة ديالى.

وقال قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي في تصريح لوكالة أنباء الإعلام العراقي واع اليوم: “إن العملية العسكرية المشتركة التي انطلقت أمس من خمسة محاور لتعقب ومطاردة خلايا "داعش" في مناطق حمرين والمناطق المحاذية لطريق ديالى كركوك لا تزال مستمرة” مشيرا إلى أن القوات الأمنية دخلت إلى عمق المناطق المخطط دخولها ووصلت إلى مناطق حمرين القريبة من قره تبه للبحث والتفتيش عن المجاميع الإرهابية.

وبين العزاوي أن نتائج العملية ليوم أمس كانت اعتقال متزعمين بارزين اثنين في تنظيم “داعش” من قبل استخبارات ومكافحة إرهاب ديالى في المنطقة المحصورة ما بين منطقتي كفري وجبارة.