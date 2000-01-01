14 دقيقة اضاعها نيمار وهو يمثل ويتحايل في مونديال روسيا

جهينة نيوز

يتواصل الهجوم على البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي بسبب التصرفات التي يقوم بها في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 رفقة منتخب السيليساو.

وتعرض نيمار لانتقادات لاذعة منذ بداية البطولة بسبب كثرة سقوطه على أرض الملعب كنوع من التحايل على الحكام وكسب تعاطفهم.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن نيمار أكثر لاعب في البطولة قضى وقتا وهو ساقط على أرض الملعب ويدعي شعوره بالألم، حيث استغرق 14 دقيقة بإجمالي اللقطات.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن نيمار بالفعل يعاني من تدخلات عنيفة في جميع المباريات التي خاضها في كأس العالم، لكنه يبالغ كثيرا بالسقوط والتمثيل.

وأضاف التقرير أنه حان الوقت لكي يتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم والحكام خلال المباريات موقفا من تصرفات نيمار التي تهدر الكثير من الوقت، وتفقد كرة القدم جوهرها.