نقل الرئيس الفلسطيني إلى المستشفى

جهينة نيوز

قال مصدر بالرئاسة الفلسطينية إنه تم نقل الرئيس محمود عباس إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

ونقل الرئيس الفلسطيني إلى المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله.

وغادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في 28 مايو/أيار الماضي، المستشفى الاستشاري العربي بمدينة رام الله، بعد أن تماثل للشفاء.

وأجريت للرئيس عباس فحوص طبية بعد جراحة أجراها في أذنه الوسطى" وقتها.

وخضع الرئيس الفلسطيني لفحوصات طبية خلال وجوده في الولايات المتحدة، في فبراير/شباط الماضي.

وآنذاك، تحدثت تقارير صحفية عن أن تلك الفحوصات جاءت إثر "تدهور" في الحالة الصحية للرئيس.

لكن وزير هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، نفى صحة تلك التقارير، وقال إن عباس أجرى فحوصات روتينية وهو بصحة جيدة.