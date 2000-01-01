مشجع نيجيري يطلب اللجوء السياسي في روسيا

الخميس, 5 تموز 2018 الساعة 13:05 | رياضة, مونديال روسيا 2018

مشجع نيجيري يطلب اللجوء السياسي في روسيا

جهينة نيوز

ذكرت وكالة إنترفاكس أن مشجعا ينحدر من نيجيريا، تقدم بطلب للحصول على اللجوء السياسي في روسيا، لخوفه على حياته في وطنه.

وقال مصدر مطلع لإنترفاكس: "الرجل طلب من السلطات المختصة منحه اللجوء في روسيا"، مضيفا أن المواطن النيجيري أكد تلقيه تهديدات بالقتل من قبل الجيش النيجيري، لمشاركته في مظاهرات مناهضة للحكومة.

وأشار المصدر إلى أن المواطن النيجيري وصل إلى روسيا كمشجع في بطولة كأس العالم 2018.

يذكر أن منتخب نيجيريا ودع منافسات مونديال روسيا من دور المجموعات، بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.


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