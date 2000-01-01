كازاخستان: أستانا مستعدة لمواصلة تقديم منصة لمحادثات حل الازمة السورية

جهينة نيوز

اعلن نائب وزير الخارجية الكازاخستاني /رومان فاسيلينكو/ أن بلاده مستعدة لمواصلة تقديم منصة لاجراء المحادثات لايجاد حل للازمة في سورية.

وقال فاسيلينكو لوكالة سبوتنيك اليوم "نحن على استعداد لتقديم خدماتنا كطرف مستضيف لاجراء المحادثات حول سورية" مشيرا الى ان اتخاذ قرار بشأن عقد هذه المحادثات يتم من قبل الدول الثلاث الضامنة وهى

روسيا وايران والنظام التركى اضافة الى الاطراف السورية.

واشار فاسيلينكو الى ان بلاده تقيم بشكل ايجابي المحادثات التي جرت في استانا حول سورية.

وكانت العاصمة الكازاخية استانا استضافت تسعة اجتماعات حول سورية كان اخرها فى الرابع عشر والخامس عشر من ايار الماضى ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل فى اطار عملية استانا فى مدينة سوتشى الروسية نهاية الشهر الجاري.