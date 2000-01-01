وسائل إعلام أمريكية تصنف أقوى 5 جيوش في العالم

جهينة نيوز

أدرجت وسائل الإعلام الأمريكي الجيش الروسي بين أقوى 5 جيوش في العالم.

وأفادت مجلة "نيشنال إنترست" أن الجيش الروسي سيصبح أحد أفضل الجيوش في العالم بحلول عام 2030.

وأشارت المجلة إلى أن التغييرات الإيجابية في اقتصاد البلاد سمحت بزيادة تطوير وتحديث القوات المسلحة، ما ساعد روسيا على الانتصار في الحرب الشيشانية والتعامل مع العدوان الجورجي في أوسيتيا الجنوبية. وذكر كاتب المقال أن الجيش الروسي الآن يلعب دورا رئيسيا في علاقات موسكو والدول المجاورة.

وأكدت المجلة على أن روسيا ستكمل تحديث جيشها بحلول عام 2030، ليصبح أحد أقوى الجيوش في العالم.

كما ذكرت المجلة في تصنيفها كلا من الجيش الهندي والفرنسي والأمريكي والصيني.