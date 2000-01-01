الداخلية البريطانية: روسيا لا صلة لها بحادثة التسمم في أميسبوري

جهينة نيوز

أكدت وزارة الداخلية البريطانية، أنه وفقا للمعطيات الأولية فإن روسيا لا صلة لها بحادثة التسمم في أميسبوري.

وقال نائب وزير الداخلية البريطاني، بين أوليس، في حوار لإذاعة "بي بي سي": "روسيا وراء الهجوم الأول [في إشارة إلى قضية سكريبال]، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد دليل على وجود صلة بين الضحايا هؤلاء وحادثة سكريبال".

وبحسب الشرطة البريطانية، فإن شخصين في مدينة إيمسبري تعرضا للتسميم بمادة مجهولة، وتم نقلهما إلى أحد مستشفيات مدينة سولزبري.

ووفق بيان الشرطة، عُثر في أحد البيوت، مساء السبت الماضي، على رجل وامرأة مغمياً عليهما، وافترض في البداية أن التدهور الصحي لهما ناتج عن تناول الهيروين أو الكوكاين، أما الآن فيجرى لهما المزيد من التحاليل لتحديد المادة التي تسببت في تدهور صحتهما.