الكهرباء: التقنين في أقل مستوياته

جهينة نيوز

طمأن عدد من المعنيين في وزارة الكهرباء المواطنين بأنّ وضع التغذية الكهربائية مستقر في معظم المحافظات ولاسيما في دمشق وريفها، موضحين أن ساعات التقنين إن وجدت ستكون منخفضة جداً وأن معظم الانقطاعات التي يشهدها عدد من الأحياء مردّه إلى وجود أعطالٍ، وتعمل ورشات الكهرباء على إصلاحها فوراً.

وفي تصريح لـ موقع تشرين الإلكتروني أكد مدير عام “كهرباء” دمشق المهندس باسل عمر أن مدينة دمشق بالكامل ليس فيها ساعات تقنين، وما يحصل أحياناً من قطع مؤقت للتغذية يكون ناجماً عن أعطال مفاجئة، كخروج عنفة توليد عن العمل أو لأمور صيانة، ويتم معالجتها بشكل فوري، إضافة إلى وجود أعمال صيانة محطات التحويل ومراكز التحويل كل ستة أشهر ما يسبب القطع لساعات قليلة، أما الحمولات الزائدة فيتم معالجتها من خلال وضع مراكز تحويل إضافية، أو زيادة استطاعة المركز الموجود.

وفي تصريح مماثل أكد مدير عام “كهرباء” ريف دمشق المهندس خلدون حدى أن وضع التغذية الكهربائية في المحافظة جيد ومستقر وأن ساعات التقنين منخفضة جداً، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الكهرباء بالتعاون مع الجهات المعنية في تأمين الفيول اللازم لعمل محطات التوليد، إضافة إلى الجهود تبذلها ورش الكهرباء والتي تنفّذ عدداً كبيراً من المشروعات التي تسهم في استقرار التغذية الكهربائية.