الذهب مستقر وسط تراجع الدولار قبل نشر محضر اجتماع المركزي الأمريكي

جهينة نيوز

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الخميس بعد أن بلغت أعلى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة، في ظل انخفاض الدولار وترقب الأسواق محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يونيو حزيران للاسترشاد به على آفاق السياسة النقدية.

و استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1254.85 دولار للأوقية (الأونصة). ولامس المعدن النفيس أعلى مستوى في أسبوع عند 1261.10 دولار في الجلسة السابقة وزاد أكثر من 20 دولارا من المستوى المنخفض البالغ 1237.32 دولار للأوقية الذي سجله يوم الثلاثاء وهو الأدنى منذ 12 ديسمبر كانون الأول.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.2 بالمئة إلى 1255.70 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.4 بالمئة إلى 94.325. وكان المؤشر تراجع لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع في وقت سابق من الجلسة.

ومن المقرر نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. وفي الاجتماع توقع البنك المركزي زيادتين أخريين لأسعار الفائدة في 2018 من إجمالي أربع زيادات.

كما يترقب المستثمرون أيضا بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة.

وفي الشهر الماضي، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي إن البنك يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة تدريجيا في ظل اقتصاد قوى لتحقيق التوازن بين أهدافه المتعلقة بالتوظيف والتضخم.

والذهب شديد التأثر بزيادة أسعار الفائدة كونها ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا بينما تدعم الدولار المقوم به المعدن الأصفر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة دون تغير يذكر تقريبا في المعاملات الفورية عند 16.05 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 948.70 دولار للأوقية فيما جرى تداول البلاتين مرتفعا 0.2 بالمئة عند 841.80 دولار للأوقية.