ضربات مكثفة للارهابيين في ارياف درعا و90 % من الريف الشرقي تحت سيطرة الجيش

جهينة نيوز

يواصل الجيش عملياته العسكرية ضد التنظيمات الارهابية في درعا وريفها ويستهدف منذ صباح اليوم تجمعاتهم في ريف درعا الشرقي بتوجيه ضربات مكثفة على محور أم المياذن وبلدة النعيمة.

وحسبما افادت قناة الاخبارية فان العمليات العسكرية وصلت الى صيدا بريف درعا للسيطرة عليها ومن ثم فتح طريق العمليات باتجاه منطقة النعيمة الى جانب استهداف الارهابيين في درعا البلد وحي المنشية بالريف الجنوبي لدرعا.

واضافت ان الجيش بات يسيطر على حوالي 90 بالمئة من ريف درعا الشرقي ويواصل عملياته ضد آخر تجمعات الارهابيين.

واكدت ان كيان الاحتلال الاسرائيلي يواصل تقديم الدعم والعلاج للارهابيين في درعا.