مادورو يدعو جيش بلاده للبقاء على أهبة الاستعداد

جهينة نيوز

دعا الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو جيش بلاده الى البقاء على أهبة الاستعداد بسبب التهديدات الامريكية بالعدوان على فنزويلا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مادورو قوله خلال مراسم عسكرية أمس "لا يمكنكم التخفيف من درجة تأهبكم ولو لثانية لاننا سندافع عن أعظم حق لبلدنا فى تاريخه الا وهو العيش بسلام".

واشار مادورو الى التقارير التى تناقلتها وسائل الاعلام الامريكية حول طرح ترامب فى اب الماضى أمام مستشاريه للسياسة الخارجية احتمال اجتياح فنزويلا.

وكانت شبكة /سي ان ان/ الاخبارية نقلت عن مسؤول رفيع فى الادارة الامريكية قوله ان ترامب طرح الفكرة العام الماضي خلال اجتماع تناول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا الا أن مستشاري

ترامب وقادة أمريكا اللاتينية رفضوا ذلك.