صراع إنكليزي برتغالي لخطف لاعب برشلونة

جهينة نيوز

يرغب نادي ساوثهامبتون الإنكليزي، في تعزيز صفوفه من نظيره برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن ساوثهامبتون يريد التعاقد مع باكو ألكاسير، لاعب برشلونة، البالغ من العمر 24 عامًا.

ونوهت الصحيفة، أن ساوثهامبتون قد يجد منافسة من نظيره سبورتينج لشبونة البرتغالي، من أجل الحصول على خدمات اللاعب الإسباني.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة البلوجرانا، لا تريد التفريط في خدمات ألكاسير، في الوقت الحالي، خاصة بعد فشل صفقة ضم الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد.

وانضم باكو ألكاسير، لصفوف نادي برشلونة، قادمًا من فالنسيا، في صيف 2016، مقابل 30 مليون يورو.