"ناسا" تطلب مرحاضا من روسيا!

جهينة نيوز

قدمت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" طلباً لصنع المرحاض لرواد الفضاء الأمريكيين إلى روسيا في عام 2007 بعدما باءت محاولات المهندسين الأمريكيين لصنع المرحاض المناسب للقسم الأمريكي من محطة الفضاء الدولية بالفشل.

وقضت مؤسسة "أنرغيا" الروسية المصنعة للتقنيات الفضائية عاما في صنع ما طلبته وكالة الفضاء الأمريكية.

وحسب بيانات مؤسسة "أنرغيا"، بلغت قيمة عقد إنشاء المرحاض للملاحين الفضائيين الأمريكيين 19 مليون دولار.

وأرضى ما صنعته روسيا الأمريكيين بدليل أن "ناسا" تقدمت أخيرا بطلب جديد لتوفير الخدمات الفنية لمرحاض القسم الأمريكي من محطة الفضاء الدولية وصنع البديل لبعض معداته.

وأشارت مؤسسة "أنرغيا" في تقرير سنوي جديد عن نتائج عملها إلى أن ما توفره لـ"ناسا" بموجب العقد المبرم يتيح الاستمرار في تشغيل القسم الأمريكي من محطة الفضاء الدولية بفعالية.