تراجع اسعار النفط بسبب الخلاف التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين

جهينة نيوز

تراجعت أسعار النفط اليوم متأثرة بالخلاف التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين وبمطالب الرئيس الامريكي بخفض أسعار الخام.

وذكرت رويترز ان سعر خام القياس العالمي مزيج برنت بلغ في العقود الاجلة /68ر77/ دولارا للبرميل منخفضا /7ر0/ بالمئة عن الاغلاق السابق كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الامريكي في العقود

الاجلة /6ر0/ بالمئة الى /69ر73/ دولارا للبرميل.

وكان ترامب اتهم امس أوبك بدفع أسعار الوقود للصعود وقال على حسابه الشخصي في موقع تويتر "يجب على أوبك المحتكرة أن تتذكر أن أسعار البنزين مرتفعة وأنهم لا يفعلون شيئا يذكر للمساعدة.. خفضوا الاسعار

الان".