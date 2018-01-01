ترامب لأعضاء "أوبك": خفضوا أسعار النفط لأننا ندافع عنكم

جهينة نيوز

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" تحتكر إنتاج النفط، مضيفا: "يجب أن يتذكروا أن أسعار النفط تواصل ارتفاعها، وأنهم لا يفعلون الكثير للمساعدة على خفض أسعارها".

وأضاف، في تدوينة على "تويتر"، أمس، الأربعاء، "إنهم يقودون أسعار النفط للارتفاع، في ذات الوقت الذي تدافع فيه الولايات المتحدة عن العديد من أعضاء المنظمة الدولية، مقابل القليل من الدولارات".

وتابع: "يجب أن تكون العلاقة بين الولايات المتحدة ومنظمة [أوبك] مثل طريق ذي اتجاهين".

ووجه ترامب رسالة للدول الأعضاء في المنظمة: "خفضوا الأسعار، الآن".

وصعدت أسعار النفط، مؤخرا، بفعل الضبابية التي تحيط بآفاق الإمدادات، خاصة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، وإعلانها فرض عقوبات على صادراتها النفطية.

ويضاف إلى ذلك هبوط مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة والعقوبات الأمريكية المرتقبة على إيران، مخاطر تهدد الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من شح في المعروض، رغم تعهدات "أوبك" بزيادة الإنتاج للمساهمة في خفض الأسعار.