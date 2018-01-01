أبراج يوم الخميس 2018/7/5 مع خبيرة الفلك والأبراج سمر عمران

مولود اليوم 7/5: يحب دائماً أن يلبي رغبات الآخرين ليحصل على المودة، متغير، النجاح يأتي متأخراً، يميل للتفاصيل، متطلب، تتراوح أحاسيسه بين الحزن والمرح، طبيعته فيها تفاؤل، منفتح الذهن في كثير من الأمور، جسدك مثل عقلك نشيط، دائماً الحل عنده، ويوجد نجم بمحيطه ودائماً لديه استنفار وتغييرات وتقلبات في حياته، احتمال للبعض ارتباط، تغيير عمل، إنهاء بعض المشاكل، بداية جديدة، موعد انتقال منزل جديد أو مكتب جديد وبعض الركود والجهود بسبب وعود تتحقق بالأشهر القادمة ويمكن أن يكون عقد ارتباط أو عقد عمل أو تغيير محل إقامة، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: اليوم تأثير القمر في برجك يضاعف جاذبيتك والتحسن يصبح بخطوات هادئة، وتشعر بالفرح بوجود عروض مغرية على صعيد عمل ويمكن أعمال جديدة، لا تتهرب ولا تخاف من تنفيذها لأن الحظ لجانبك هذه الفترة ولا تحمل في يديك أكثر من بطيخة في وقت واحد لأن الأمور تسير باتجاه الايجابي وتعمل مصالحات، تريد أن تصلح نفسك وتشعر بالجمال وتجد الجمال حولك من فمك وبين يديك لأن القمر عندك مولود الحمل.

الثور: كأن الحيرة بدت تأخذ طريقها إلى تفكيرك وخاصةً مع الأخبار التي تسمعها اليوم يمكن أن تشهد تقلبات غير مفهومة بالتصرفات والعواطف والأهواء وتشعر بأنك تكره نفسك، نصيحة الحلول موجودة أنت بحاجة لأحد يمسك بيدك ويبدد مخاوفك، دع المرسيقى والألوان الجميلة تعطيك الثقة بالنفس لأن هذه الفترة تحمل خيبة أمل، ولا تدع وجهك يشحب لأن اليوم يمكن أن يكون بسبب خطأ في المواعيد، لذلك انتبه مولود الثور.

الجوزاء: اليوم لطيف تحاول أن تظهر لطفك على من حولك وينجزب إليك المعارف والأصدقاء، احتمال أن يحاول شخص استغلال نفسيتك المحببة بمشروع يعود عليك بالخسارة، الحذر واجب لكن اليوم تثبت أنت بسرعة حسن نواياك وتنهي المشكلة على خير المهم أن لا تفقد ثقتك في نفسك، واطلب مساعدة من صديق لتحصل على فرصة جميلة، اليوم تفرح قادر أن تشكّل وتلفت النظر وتكون اجتماعي اليوم مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم تحاول أن عملك يسبق فعلك وفكرك، ابتعد عن الأحاديث التي لا يوجد فيها فائدة، اليوم نفّذ، ينطلب منك صبر وطولة بال حتى لا تتناقض مع الصورة التي رسمتها بخيالك، عليك أن تميز بين واجباتك وواجبات الآخرين، اثبت مكانتك، هذا يعني تعامل مع غرباء أو مسؤولين أو مع لهجة غير لهجتك، تركز على عملك اليوم، تتعامل أكثر شيء مع الغرباء لذلك العاصفة هوجاء قليلاً لذلك انتبه على مالك مولود السرطان.

الأسد: نهار يوجد أمنية تتحقق قريباً لكن كلمة تقولها يوجد فيها انفراج على هذا اليوم لأن أحداً يترصد تحركاتك، تستفيد من الظروف المحيطة فيك، تفكر بسفرة تبتعد عن الهموم قليلاً لذلك اليوم حاول أن تأكل وقتك وتستنفذ كل أعصابك لأن اليوم الحركة لك والمسافات البعيدة لك والشراء والبيع لك، ابقى قوي، موعد مهم وبإمكانك أن تطور نهارك مولود الأسد.

العذراء: مشغول بالأمور المالية وببعض العرقلة بأعمالك لكن على صعيد قضايا وأمور تعويض أو مصاريف تنجز، واليوم يوجد اهتمامات، تخرج من مأزق حرج لهذا السبب لا تعتمد على أحد اعتمد على نفسك وأسرع لتحسين الوضع والتردد لا يفيد ولا تنسى إذا عملت معروف استره وإذا نلت معروف انشره، خذ واعطي لأن هذا اليوم للأخذ والعطاء وللحسابات مولود العذراء.

الميزان: لا تتمادى بالتفاؤل كثيراً لأن احتمال ان ترتكب أخطاء وتظهر نتائجه، اليوم يوجد اتخاذ قرار مهم ولا تكون عرضة للندم فيما بعد وخاصةً مع خلاف على صعيد شركاء سواء شراكة عاطفية أو عملية، كن سلس وحنون ومتفهم ولا تفتعل المشاكل ولا تخلق عداوات ولا تخالف للقوانين لأن هذه الفترة فيها بعض العرقلة لكن ابقى القلب الذي ينبض اليوم مولود الميزان.

العقرب: نهار فيه بعض الرتابة، تتسلل لحياتك المهنية بسبب تراكم الأعمال، اليوم عملك كثير، والحق اليوم ممكن أن يصبح عليك، يمكن إذا تركت العمل ولا تلحق لذلك ينطلب منك كل وقتك وجهود جبارة تتجاوز العقبات، ولا تنسى أن تعطي نفسك إجازة مؤقتة وتضع جدول زمني لأعمالك حتى ترتاح من الضجر والتبرم، اليوم انتبه على صحتك، يجب أن تكون منتبه كثيراً لأن نهار فيه تعب جسدي ونفسي والفرصة العملية موجودة على الطريق إذا كنت تبحث عن فرصة عملية، لكن عمل كثير عندك اليوم مولود العقرب.

القوس: اليوم أمامك فرصة ذهبية لا تتعوض لهذا الشيء أفضل انتهازها مع أن الأفكار قد تصلح بذهنك، وعليك التفكير كثيراً لهذا تقبّل الوضع مثل ما هو لأنه يوجد سعادة في الطريق اليك وسوف تجلب الأنظار ولقاء الناس وسوف تتعرف على أشخاص جدد، خبر جميل والحظ لا يتخلى عنك، انسجام وتناغم بالأجواء، تعاون وابتسم باهتمام أو خبر يخص أولاد أو تمضية مع الأصدقاء، اليوم جميل لتغيير الاقامة ومكانك مولود القوس.

الجدي: لا تدع الشك يسيطر عليك بالعكس ابتسم وحافظ على توازنك العائلي وقلل من زيارات الأصدقاء وابقي صمن أجواء العائلة، احتمال تغييرات مفاجئة وقوية، حاول أن لا تكون أحكامك قاسية، العائلة سوف تعطيك الأمن والحماية و سوف يتعاونوا معك وإذا حصل عطاء لا تعصب لأن اليوم طلبات كثيرة عليك أن تركز لأن اليوم صعب على محور العائلة أو الشخصي مولود الجدي.

الدلو: نهار نشاط وحماسة، احتمال سر تعرفه اليوم أو تقوم برحلة لمكان تثبت عاطفتك فيه أو تتكلم بمواضيع تتعلق بجيران و أخوة أو تهتم بأمورك وتكون أفضل، استجيب لنداء قلبك ولمصلحتك اليوم لأن الأجواء الفلكية تشجعك، تستفيد من اتصال من خبر مم جيران، لا تشتت أفكارك لأن اليوم جيد للبيع والشراء والمقابلات، يوم للتواصل مولود الدلو.

الحوت: المؤشرات الفلكية ممتازة على صعيد حياتك المالية لا تفوّت فرصة تنعرض عليك من شخص قريب لأن مصلحتك تقضي بأن توافق ويكون عندك حدث سعيد ينتظرك، يمكن مبلغ من المال، كن واقعي وابتعد عن أحلام اليقظة ولا ترتجل المواقف وخفف من النفقات بقدر ما تقدر، وممكن أن تكون الفرصة المالية القادمة آتية من أصدقاء أو إذا كان هناك خلافات، اليوم تمضي على ورقة ناقصة، عندك أخبار جميلة أو مكسب أو خبر جميل من مسافات بعيدة لمولود الحوت.