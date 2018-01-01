الحر يودي بحياة 16 شخص في كندا

جهينة نيوز

ذكر مسؤولون كنديون، الأربعاء، أن 16 شخصا لقوا مصرعهم جراء موجة حر ضربت البلاد منذ يوم الجمعة الماضي.

ونقلت شبكة "سي بي سي" الكندية عن مسؤولين (لم تسمهم)، أن الحصيلة المؤكدة للضحايا بلغت 11 شخصا في "مونتريال"، و5 في منطقة "إيسترن تاونشيبس"، منذ أمس الثلاثاء.

وبدأت موجة الحر يوم الجمعة الماضي، حيث ارتفعت درجة الحرارة إلى مستوى قياسي لم تشهده منذ عقود، بحسب المصدر نفسه.

وبلغ متوسط الحرارة الأربعاء 34 درجة مئوية في مونتريال مع تخطي نسبة الرطوبة 40 %، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

ومنذ الجمعة الماضي ارتفعت الحرارة فوق ثلاثين درجة مئوية مع ارتفاع كبير في نسبة الرطوبة.