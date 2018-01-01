ميركل تتعهد بزيادة الإنفاق العسكري لألمانيا

جهينة نيوز

تعهّدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزيرة الدفاع أورسولا فون دير ليين، بمواصلة زيادة الإنفاق الدفاعي الألماني بعد سنوات من الخفض التي قلّصت استعداد الجيش وأثارت استياء بعض الشركاء في "حلف شمال الأطلسي"، بينهم الولايات المتحدة الأميركية.

وأبلغت ميركل المشرّعين بأنّها تُرحّب بالزيادات المقرّرة بالفعل في الإنفاق العسكري، لكنها اعتبرت ان هذا ليس كافياً بالقطع، إذا ما قورن بنسبة الناتج الإجمالي المحلّي الذي تُنفقه دول أخرى على دفاعاتها.

ومن أجل اللحاق بالركب تعهدت ميركل وفون دير ليين بزيادة الإنفاق العسكري ليُصبح 1.5 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2024. وأكّدتا انهما لا تزالان ملتزمتان بتحقيق هدف "حلف شمال الأطلسي" بإنفاق 2 في المئة في موعد لاحق.

وأبلغت فون دير ليين المشرّعين، بأن ألمانيا ستزيد الإنفاق العسكري في 2019 بواقع 4 مليارات يورو ليصل إلى 42.9 مليار يورو، في رابع زيادة سنوية توالياً. واوضحت ان الزيادة ستصل إلى نسبة 30 في المئة من 2014 إلى 2019.

وأضافت أنه بحلول عام 2024، سيكون الإنفاق العسكري الألماني قد زاد بنسبة 80 في المئة.