الشرطة الروسية: مقتل شخص وإصابة آخرين في حادث دهس بمدينة سوتشي

جهينة نيوز

قالت الشرطة الروسية،اليوم، بأن النعاس غلب على سائق إحدى السيارات في بلدة داغوميس بمنطقة سوتشي، مما أفقده السيطرة على عجلة القيادة، وأدى إلى صعود السيارة إلى الرصيف ودهس بعض المارة، مما أدى الى مصرع أحدهم.

وجاء في بيان للشرطة: "وفقا للبيانات الأولية، فإن سائق السيارة، ماركة نيسان، من مواليد العام 1995، كان يقود سيارته في الحي المركزي بمدينة سوتشي، وغلبه النعاس مما جعله يتجه بسيارته إلى الاتجاه المعاكس ويصطدم بالمارة. ونتيجة للحادث، توفي أحد السكان المحليين، ويبلغ من العمر 63 عاما، وتم نقل ثلاثة آخرين من المشاة إلى المستشفى مصابين بإصابات متفاوتة".

وكان بلاغ قد ورد لإدارة الشرطة بمدينة سوتشي، في الساعة 14:00، يتعلق بوقوع حادث سير على طريق "دجوبغا- سوتشي"، وانتقل إلى مكان الحادث موظفو الدوريات الراكبة ومجموعة تحقيق، وسيتم فتح تحقيق في الحادث.

المصدر: سبوتنيك