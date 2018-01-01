الرئيس الأسد وعقيلته يستقبلان جرحى الجيش المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي

جهينة نيوز

استقبل الرئيس بشار الأسد وعقيلته، اليوم الجرحى الابطال، حسين تامر، مرهف النداف، أحمد حمصي، أحمد خطيب، بشير هارون، الناجحون في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2018.

وقالت رئاسة الجمهورية عبر صفحتها الرسمة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لم يسمحوا لإصابتهم بأن تنال من عزيمتهم.. فتحدوا أنفسهم واجتهدوا لتحسين حياتهم ورفع تحصيلهم العلمي.. بمساندة لصيقة ودعم مستمر من برنامج #جريح_الوطن الذي يقف إلى جانب الجريح ليكون قادرا ومتمكنا، ولتأتي القوانين وتعديلاتها لتذلل أي عقبات يمكن أن تقف عائقا أمام تحويل البيئة المحيطة به لبيئة مناسبة وداعمة.. فكان نجاحهم انتصارا لوطنهم اولا ولأنفسهم ثانيا.. وكانوا قدوة لرفاقهم.. وها هو إنجازهم رسالة أمل وصمود وحياة.. الجرحى الأبطال: حسين تامر.. مرهف النداف.. أحمد حمصي.. أحمد خطيب.. بشير هارون.. الناجحون في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2018.. حضروا للقاء الرئيس الأسد والسيدة أسماء اليوم مع عائلاتهم".

المصدر: رئاسة الجمهورية