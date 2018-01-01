فيفا يجري تغييرات على نظام اختيار أفضل لاعب في العالم

جهينة نيوز

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، إجراء تغييرات على نظام اختيار أفضل لاعب في العالم.

ووفقًا لبيان منشور على موقع "فيفا" الإليكتروني، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم خلال عام 2018، ستضم 10 لاعبين فقط، بدلًا من 23 لاعبًا، من قبل لجنة تضم 13 عضوًا أمثال البرازيلي رونالدو والألماني لوثار ماتيوس.

وأضاف البيان "بعدها يتم إجراء تصويت بين المرشحين بمشاركة قادة المنتخبات ومدربيها وممثلين من وسائل إعلام وكذلك الجماهير.

واختتم البيان "يجرى التصويت بين 23 يوليو/تموز الجاري و10 أغسطس/ آب المقبل".

يذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو يتقاسمان قائمة الأكثر تتويجًا بالجائزة برصيد 5 ألقاب لكل منهما.