مقترح بتطبيق اختصاص هندسة "وسائط الإعلام" إلى جامعة دمشق

جهينة نيوز

أكد عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية (الهمك) في جامعة دمشق محمد مازن محايري، وجود مقترح بتطبيق اختصاص جديد حول هندسة وسائط الإعلام وتقاناتها خلال العام الدراسي المقبل، بعد موافقة مجلس التعليم العالي.

ونوّه محايري، بأهمية الاختصاص الجديد لمواكبة التطورات الحاصلة، وضرورة تخريج مهندسين مختصين في مجال التقنيات المتعلقة بوسائط الإعلام على اختلافها.

وأضاف عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، أنه يوجد أيضاً دراسة لتطبيق اختصاص جديد خلال الأعوام القادمة حول هندسة الميكاترونيك (وهي مزيج من هندسة الميكانيك والإلكترونيات).

وفيما يخص تطبيق السنة التحضيرية للهندسات، أوضح محايري أنه تم التريث بتطبيقها ولا سيما بعد عقد عدة اجتماعات ونقاشات سابقة حول هذا الموضوع، معتبراً أن هناك صعوبة بتطبيقها للهندسات، وخاصة مع اختلاف المناهج بين كل كلية وأخرى.

ونفى عميد الكلية وجود أي مقترح لجعل الدراسة في كليات الهندسة بالجامعات السورية 6 سنوات بدلاً من 5 سنوات مؤكداً أن الهندسة في معظم دول العالم تتم بـ5 سنوات كحد أقصى، وهناك دول في أوروبا تدرس فيها الهندسة بـ4 سنوات.

وبحال تم إدخال اختصاص هندسة وسائط الإعلام، فإنه سيتضمن مواد مثل مكاملة الصوت والوسائط الرقمية، وتحريك الصور، وتصميم الاستوديوهات وقياساتها، وهندسة الإضاءة ومنظوماتها، وتقانات الإخراج وغيرها.

وتضم كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية 13 ألف طالب وطالبة، وتتكون من عدة أقسام أبرزها قسم هندسة الميكانيك العام، وهندسة السيارات والآليات الثقيلة، وهندسة الطاقة الكهربائية، والإلكترونيات والاتصالات، وهندسة الحواسيب والأتمتة.

الوطن