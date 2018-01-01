البحرين تلتزم الصمت حيال ظهور لوحة لمركبة خاصة بين مخلفات ارهابيي درعا!

جهينة نيوز

أظهرت مشاهد مصورة بثها الإعلام الحربي لوحة مركبة خاصة بحرينية بين مخلفات الإرهابيين في مدينة درعا جنوب سوريا.

وبالرغم من انتشار المشاهد منذ يوم امس الثلاثاء إلا أن وزارة الداخلية التزمت الصمت ولم تصدر أي تعليق حول الموضوع.

وسمحت السلطات الأمنية في البحرين في السنوات الماضية بقيام شخصيات وجهات متعددة بجمع أموال بحجة "الجهاد" في سوريا.

وأظهرت اعترافات لعناصر منتمين لتنظيم "داعش" الارهابي إنهم كانوا يتنقلون بحرية بين الدول بما في ذلك العودة إلى البحرين وبمن فيهم منظّر هذه الجماعة الارهابية "تركي البنعلي" الذي توراد أنباء عن مقتله.

ولم تفرض وزارة الداخلية أية عقوبات على المتورطين في الأعمال الإرهابية في سوريا والعراق واكتفت بالتصريح أنها أطلقت برنامجا لمناصحتهم.

قناة العالم