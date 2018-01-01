أبرز أرقام دور الـ 16 من كأس العالم 2018

جهينة نيوز

اختتمت فعاليات منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم روسيا 2018، حيث اكتمل عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة للدور ربع النهائي بالبطولة وهم: (فرنسا - أوروغواي - البرازيل - بلجيكا - كرواتيا - روسيا - إنكلترا - السويد).

وشهدت منافسات كأس العالم العديد من الأرقام والإحصائيات بعد انتهاء دور الـ16 لبطولة كأس العالم روسيا 2018، نرصدها على النحو التالي…

شهدت بطولة كأس العالم حتى الآن تسجيل (146 هدفا) بمعدل بلغ (2.6 هدف لكل مباراة).

وسجلت بطولة كأس العالم 189 بطاقة صفراء بعد انتهاء منافسات دور الـ16 للبطولة بمعدل (3.4 بطاقة لكل مباراة)، بينما سجلت 4 بطاقات حمراء فقط حتى الآن بمعدل (0.07 بطاقة لكل مباراة).

و بلغ عدد التمريرات الناجحة بكأس العالم (43139) بمتوسط تمريرات بلغ (770.3 تمريرة لكل مباراة).

و سجلت بطولة كأس العالم 2018 رقما تاريخيا في عدد ركلات الجزاء المحتسبة خلال البطولة حتى الآن، وبلغت (28 ركلة جزاء) أكثر من أي نسخة سابقة في تاريخ المونديال، تم تسجيل 22 ركلة وإهدار 6 ركلات.

ومنتخب بلجيكا صاحب أقوى خط هجوم بكأس العالم حيث سجل (12 هدفا)، بينما منتخب إسبانيا صاحب أفضل هجوم رغم خروجه من الدور الأول حيث قام بـ(288 هجمة) أكثر من أي منتخب آخر.

ومنتخب إسبانيا أكثر المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا نجاحا في التمريرات الصحيحة حيث مرر (3120 تمريرة ناجحة) في دور المجموعات ودور الـ16.

ويتصدر البرازيلي نيمار قائمة أكثر اللاعبين في محاولات التهديف بمونديال 2018 بـ (24 محاولة).

والدنماركي كريستيان أريكسن صاحب أكبر المسافات المقطوعة في مونديال روسيا وبلغت (51 كم).

والمكسيكي جييرمو أوتشوا صاحب أكثر عدد من التصديات في مونديال روسيا برصيد (25 تصديا).

والمباريات الأكثر تهديفا في كأس العالم، مباراتي (بلجيكا 5 — 2 تونس)، (إنكلترا 6 — 1 بنما).

و شهدت بطولة كأس العالم 2018 — حتى الآن — تسجيل 10 أهداف عكسية.

وهاري كين مهاجم إنكلترا سجل أهدافا أكثر من 29 منتخبا في كأس العالم (6 أهداف في 3 مباريات).

وللمرة الأولى منذ 2006، فقط منتخبان اثنان من أمريكا الجنوبية يصلان إلى ربع نهائي كأس العالم: هما البرازيل وأوروغواي بينما في 2006 كانتا البرازيل والأرجنتين.

وجوردان بيكفورد هو أول حارس مرمى إنجليزي يتصدى لركلة ترجيحية في إحدى البطولات الكبرى، منذ ديفيد سيمان في كأس العالم 1998 ضد الأرجنتين.