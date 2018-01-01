وزير خارجية الأردن: سنعمل مع روسيا بكل جهد لمحاصرة الأزمة السورية

جهينة نيوز

أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن المباحثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، كانت موسعة ومعمقة حول القضايا الإقليمية خاصة الوضع في جنوب سوريا، مشددا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي.

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي: "نتابع بقلق شديد ما يجري في سوريا وهمنا التوصل لحل سياسي"، مؤكدا أن "الأردن سيعمل مع روسيا بكل زخم وبكل جهد لمحاصرة الأزمة السورية وإيقاف التدهور في المنطقة الجنوبية".

وأضاف الصفدي فيما يخص اللاجئين والنازحين أنه "لا بد من العمل على تأمين احتياجات 200 ألف نازح سوري في جنوب الأردن وبحثنا مع الجانب الروسي فرص التعاون بهذا الأمر".

ولفت الوزير إلى أنه في إطار إيصال المساعدات الإنسانية عبر من خلال الحدود الأردنية إلى سوريا خلال الأشهر الماضية عشرات من الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية".