جهينة نيوز

هبطت ثلاث طائرات مهاجمة من طراز "سو-25" في أحد المطارات العسكرية في منطقة كراسنودار، اليوم الأربعاء، بعد مهمة استمرت عدة أشهر في سوريا.

وقال قائد القوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية فيكتور سيفوستيانوف: "عاد جنود جيشنا الرابع الأسطوري الأحمر التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية من الجمهورية العربية السورية بعد مهمة طويلة الأمد. وأدى الطاقم مهام تحرير البلد الصديق من الإرهابيين بشرف وبسالة.

ووفقا له، كان الطيارون العسكريون يوميا لعدة أشهر، بما في ذلك في الليل، يحلقون ويراقبون الوضع الجوي في مناطق التصعيد.

وأضاف سيفوستيانوف: "العالم كله كان يراقب عن كثب أفعال جيشنا، وكان رفاق القتال والأقارب والأصدقاء يقلقون بشأنكم، لقد عدتم منتصرين".

ووفقا له، فإنه سيتم تقديم جوائز لكل من ساهم في حماية السلام على الأراضي السورية بقرار من القيادة العسكرية العليا لروسيا.

سبوتنيك