الاردن تأمل بأن تتمكن مع روسيا من تحديد الخطوات المشتركة للتسوية جنوبي سوريا

جهينة نيوز

أعرب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عن أمله في أن تتمكن موسكو وعمان من تحديد الخطوات المشتركة للتسوية جنوبي سوريا.

وقال الصفدي، قبل لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو: "آمل أن نتمكن اليوم من مناقشة بعض الخطوات المحددة لحل الوضع في جنوب سوريا. إنه أمر صعب للغاية، نريد أن نجد حلاً للمشاكل التي تطورت هناك، لوقف معاناة الناس. آمل أن تكون محادثات اليوم بناءة".

وكان ملك الأردن عبد الله الثاني شدد، خلال لقائه رؤساء وأعضاء عدد من لجان الكونغرس الأمريكي، على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا، واحترام الاتفاق الثلاثي بين الأردن والولايات المتحدة وروسيا.

سبوتنيك