ترامب يأمل ألا تضطر بلاده لاستخدام معدات جيشه "الهائلة"!

جهينة نيوز

أعرب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن أمله في ألا تضطر بلاده أبدًا لاستخدام قواتها المسلحة.

وقال ترامب في كلمة له خلال عشاء كبير نُظم بولاية فرجينيا الغربية عشية يوم الاستقلال الأمريكي، تم نشرها على موقع البيت الأبيض، اليوم الأربعاء: "نحن نستعيد الأمن الأمريكي، عن طريق إحياء قواتنا المسلحة العظيمة، في هذا العام… لقد خصصنا مبلغا قياسيا- 700 مليار دولار لجيشنا، وفي العام المقبل سنخصص 716 مليار دولار، أكثر من أي وقت مضى، نحن نستعيد قواتنا المسلحة….ونحن نجعلها كبيرة جدا وقوية وأقوى من أي وقت مضى، وآمل ألا نضطر إلى استخدامها أبداً".

ولفت ترامب إلى أن "كلما أصبحت الولايات المتحدة أقوى، كلما قل احتمال استخدام الجيش"، مشيرا: "دعونا نأمل في ألا نضطر أبدًا لاستخدام هذه المعدات الهائلة التي يتم إنشاؤها هنا في الولايات المتحدة الأمريكية ، وهي الأفضل في العالم".

وتحتفل الولايات المتحدة، في الـرابع من تموز/يوليو كل عام، بيوم الاستقلال الأمريكي وهو عطلة في البلاد بمناسبة اعتماد وثيقة إعلان الاستقلال في 4 تموز/يوليو من عام 1776، مُعلنةً استقلالها عن بريطانيا العظمى.