كمبوديا تدخل «غينيس» بأطول وشاح منسوج؟!

جهينة نيوز:

دخلت كمبوديا موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية مع وشاح منسوج يمتد على 11498 متراً، وهو نسخة مطولة من الوشاح الكمبودي التقليدي «كراما» الأحمر والأبيض، وفقاً لوكالة (إ ف ب).

وبمبادرة من حركة شبابية، ساهم أكثر من 21 ألف شخص في نسج هذا الوشاح مدة ستة أشهر أمام القصر الملكي في بنوم بنه، وحمل هذا الـ«كراما» التقليدي آلاف الأشخاص في أحد شوارع العاصمة، ليقيسه مسؤول في «غينيس» وفق المعايير المعمول بها، وقال سوابنيل دانجاريكار: «حققتم رقماً قياسياً جديداً في غينيس بوشاح يمتد إلى 11498 متراً».

وكان رئيس الوزراء هون سن الذي يمسك بزمام الحكم منذ 33 عاماً، أعطى الضوء الأخضر لهذا المشروع من خلال نسج بعض الخيوط، وتولى ابنه هون ماني تمثيله في الحفل، وهو نائب يتزعم الحركة الشبابية القيمة على هذا الحدث، وصرح: إن «هذا الرقم القياسي، يُهدى لكل الكمبوديين».