الكولومبي مينا يدخل تاريخ كأس العالم من اوسع ابوابه

جهينة نيوز

خطف اللاعب الكولومبي ولاعب نادي برشلونة الإسباني، ياري مينا، الأنظار بتسجيله هدف التعادل لبلاده في دور الـ16 من كأس العالم في لقاء منتخب بلاده والمنتخب الإنكليزي.

واستطاع مينا تسجيل هدف التعادل لمنتخب بلاده من رأسية قوية في الدقيقة 91 من المباراة، لتذهب المباراة للأشواط الإضافية و لينجح المنتخب الإنكليزي بتحقيق الفوز بركلات الجزاء الترجيحية.

بتسجيله هدف التعادل حقق المدافع عددا من الأرقام القياسية في تاريخ المونديال، فقد بات مينا أول مدافع يسجل ثلاثة أهداف في نفس النسخة من المونديال منذ عام 1966.

وأصبح أول لاعب في تاريخ كولومبيا يسجل ثلاثة أهداف بالرأس في كأس العالم، وأصبح ثاني هداف لمنتخب بلاده بعد خاميس رودريغيز الذي غاب عن لقاء الأمس بداعي الإصابة.

كما وأصبح أول مدافع يسجل ثلاثة أهداف في نهائيات كأس العالم منذ أندرياس بريمه في 1990، بحسب صحيفة "إس" الإسبانية.

يذكر بأن كولومبيا خرجت من الدور الـ16 لكأس العالم بخسارتها أمام المنتخب الإنجليزي بركلات الجزاء الترجيحية بعد إنتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.