"بروفة بريطانية غير مسبوقة" لما بعد وفاة الملكة إليزابيث!

جهينة نيوز:

ذكرت تقارير بريطانية، أن الوزراء في الممكة المتحدة، أجروا "بروفة" بشأن الترتيبات التي ستحدث عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وتركز التمرين السري، التي حمل اسم "القلعة دوف"، على اليوم الذي يلي وفاة الملكة إليزابيث، وإدلاء رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، وقتها بتصريحات رسمية، وفقا لصحيفة "تايمز" البريطانية.

وناقش الحاضرون للاجتماع، خطة لوفاة الملكة، المعروفة باسم "جسر لندن"، والذي سبق وأن نوقش في الماضي، إلا أن أحدث تمرين تم على نطاق "غير مسبوق"، وفقا لصحيفة "تايمز".

كما ركز التمرين على خطط أيام الحداد الـ 10 التي ستلي الحدث، وسيترتب عليه تولي نجلها ولي العهد، الأمير تشارلز مقاليد الحكم.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخزانة، ديفيد ليدينغتون، ترأس اجتماعا مفصلا، الخميس 28 يونيو/حزيران، وحضره وزير الداخلية ساجد جاويد، وزعيم مجلس العموم أندريا لوسياس.

وأشارت التقارير إلى أنه عند وفاة الملكة، ستكون تيريزا ماي، هي أول العالمين بالخبر، وذلك من خلال تلقيها اتصال هاتفي من السكرتير الخاص للملكة بها، لكي يعلمها بعبارة رمزية هي "لقد سقط جسر لندن".

وليس من المعتقد أن توقيت إجراء تمرين "القلعة دوف" هو استجابة لأي مخاوف صحية محددة بشأن الملكة إليزابيث.